В Черновцах отметили годовщину песен “Червона рута” и “Водограй”

На Театральной площади Черновцов в присутствии сотен жителей и гостей города в третий раз состоялся областной «Праздник украинской песни» по случаю первого исполнения песен Владимира Ивасюка “Червона рута” и “Водограй”.

Как передает корреспондент УНИАН, художественная импреза проводится в Черновцах уже в третий раз и, как отмечают организаторы, пользуется интересом буковинского зрителя.

Всех, кто пожаловал на «Праздник украинской песни», поздравил первый заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Георгий ГАЛИЦ, который отметил, что “Червона рута” и “Водограй” стали «настоящим брендом, с которым сейчас Буковина ассоциируется во всем мире».

В сентябре 1970 года в Черновцах в прямом эфире телепрограммы «Камертон хорошего настроения» прозвучала премьера песни, которую исполнял дуэт: сам автор Владимир Ивасюк и местная певица Елена Кузнецова. Путевку в жизнь песне дал черновицкий звукорежиссер Василий Стрихович.

Праздник украинской песни по случаю первого исполнения песен В.Ивасюка “Червона рута” и “Водограй” направлен на привлечение внимания буковинцев и гостей края к наилучшим источникам и достоянию украинской эстрадной песни, приобщить молодых исполнителей к настоящей культуре украинской эстрадной песни.

В нынешнем песенном празднике приняли участие около 40 участников – представителей молодежи, исполнившей лучшие образцы украинской песни, подавляющая часть из которых – песни славного земляка. Место проведения праздника избрано неслучайно – именно на Театральной площади Черновцов были впервые исполнены “Червона рута” и “Водограй”.