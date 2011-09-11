На въезде в Севастополь торжественно открыли двухуровневую развязку

В Севастополе в субботу на въезде в город с симферопольского и ялтинского направлений, на пересечении Балаклавского и Городского шоссе, торжественно открыли достроенную за один месяц двухуровневую дорожную развязку, строительство которой началось в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, реконструированный путепровод призван обеспечить бесперебойное и безаварийное движение тяжелогрузного и легкового автотранспорта, особенно в направление морского порта в Камышовой бухте и к железнодорожной станции. Кроме того, дорожная развязка будет основой начала объездной дороги, строительство которой планируется начать уже в текущем году.

Как отметил председатель Севастопольского горсовета Юрий ДОЙНИКОВ, «если раньше этот въезд (в город) мог обеспечить 10 тысяч автомобилей в сутки, то теперь - до 40 тысяч».

Руководитель Государственной службы автомобильных дорог Украины Владимир ДЕМИШКАН, выступая на торжественном митинге, заявил, что «за 20 дней это четвертый (в Украине) объект, который мы сдаем в эксплуатацию». По его словам, «это все делается в рамках программы (предвыборной) Президента Украины «Украина для людей». Как сказал В.ДЕМИШКАН, Президентом Украины перед дорожниками поставлена задача в 2011 году сдать в эксплуатацию полторы тысячи километров автодорог.

Глава Севастопольской ГГА Владимир ЯЦУБА подчеркнул: «Этот знаковый объект говорит о том, что Украина живет, развивается, строит. За месяц освоено более 61 млн.грн. для того, чтобы этот путепровод открыл дорогу в Севастополь. Это важный въезд в Севастополь». По утверждению главы города, «месяц назад было принято решение открыть этот путепровод. Без поддержки Президента и без финансирования этого проекта такой бы развязки не было».