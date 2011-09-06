Высший совет юстиции даст оценку действиям судьи Киреева

Высший совет юстиции (ВСЮ) открыл производство и намерен дать оценку действиям судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА во время судебного процесса над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщил глава ВСЮ Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО в интервью «Главкому», опубликованном сегодня на сайте издания.

По его словам, на действия судьи Р.КИРЕЕВА поступило около 10 обращений от депутатов.

«Жалуются на грубость судьи, что не заявляет отвод. Кроме того, игнорирует ходатайство защитников, безосновательно удаляет депутатов, рассматривает только одно дело», - сообщил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

«Когда говорят, что судья ведет предвзято, я бы мог ответить, что до окончания процесса никаких оценок ВСЮ давать не будет. Но я сделал не так – открыл производство, пусть проверяют. Пусть судья понимает, что оценка его действий идет. И если будут нарушения, которые повлекут процедуру рассмотрения ВСЮ, - конечно, будем это делать», - отметил глава ВСЮ.

Он добавил, что даны соответствующие поручения членам совета. «Придут сроки, когда они должны отчитаться и представить свои материалы», - уточнил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

На вопрос, насколько правомерным является запрет на трансляцию суда по рассмотрению дела Ю.ТИМОШЕНКО, он ответил, что разрешение на прямую трансляцию – это ошибка.

«Допрос свидетелей невозможен при ситуации, когда это доступно для тех, кто еще может быть допрошен в суде. Оценка доказательств построена на противоречиях в даче показаний. К примеру, в США даже фотографировать на суде нельзя. Это ж, наверное, для чего-то сделано», - пояснил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.