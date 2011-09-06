В ПР могут пойти навстречу Тимошенко, если она «покается перед людьми»

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Михаил Чечетов считает, что парламент может рассматривать инициативу оппозиции об исключении из Криминального кодекса статей за превышение власти только после решения суда по делу Тимошенко.

"Несмотря на давление со стороны Европы и России, Президенту Украины нужно наводить порядок. Он обязан это делать как гарант Конституции. Поэтому все чиновники должны быть равны перед законом", - цитирует слова политика пресс-служба Партии регионов.

Михаил Чечетов убежден, что если за пустяки садят простых людей, то тот, кто принес миллионные убытки государству, загнал страну в долги, не может избежать справедливого наказания.

"Почему эта красавица, которая вынудила людей платить непомерные цены за газ, теперь хочет избежать ответственности"? - ставит вопрос депутат.

Он подчеркнул, что сначала суд примет законное решение по делу Тимошенко, определит меру ее вины. А после этого парламент сможет рассматривать инициативу оппозиции относительно исключения из Криминального кодекса статей за превышение власти. "Если же Тимошенко покается перед людьми, извинится, признает свои ошибки, тогда мы сможем рассмотреть вопрос о ее досрочном освобождении, принять соответствующий закон и просить Президента подписать его", - резюмировал парламентарий.