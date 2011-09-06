Оппозиция покинула сессионный зал ВР

Депутаты от фракций «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС покинули сессионный зал в знак протеста против политических репрессий в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло сразу после того, как в ВР состоялась регистрация народных депутатов.

В частности, после объявления о присутствии на торжественном заседании Верховной Рады Украины Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, оппозиционные депутаты стали скандировать «Позор!». Возгласами «Позор!» встретили они и генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ.

Депутаты от фракций БЮТ и НУ-НС не дождались официального объявления об открытии 9-й сессии парламента и, оставив плакаты с изображениями Юрия ЛУЦЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО, покинули сессионный зал.