Оппозиция покинула сессионный зал ВР
10:19, 06 сентября 2011Политика
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В знак протеста против репрессий
Депутаты от фракций «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС покинули сессионный зал в знак протеста против политических репрессий в стране.
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло сразу после того, как в ВР состоялась регистрация народных депутатов.
В частности, после объявления о присутствии на торжественном заседании Верховной Рады Украины Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, оппозиционные депутаты стали скандировать «Позор!». Возгласами «Позор!» встретили они и генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ.
Депутаты от фракций БЮТ и НУ-НС не дождались официального объявления об открытии 9-й сессии парламента и, оставив плакаты с изображениями Юрия ЛУЦЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО, покинули сессионный зал.
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