Пшонке и Януковичу кричали «Позор!»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл на открытие девятой сессии Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, когда председатель ВР Владимир ЛИТВИН объявлял о том, что прибыл Президент, депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщины" скандировали: «Позор!»

Такие же возгласы раздавались во время объявления о присутствии в зале генерального прокурора Украины Виктор ПШОНКИ.