Пшонке и Януковичу кричали «Позор!»
10:10, 06 сентября 2011Политика
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Президент выступает в ВР
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл на открытие девятой сессии Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, когда председатель ВР Владимир ЛИТВИН объявлял о том, что прибыл Президент, депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщины" скандировали: «Позор!»
Такие же возгласы раздавались во время объявления о присутствии в зале генерального прокурора Украины Виктор ПШОНКИ.
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