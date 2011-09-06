Пшонке и Януковичу кричали «Позор!»

10:10, 06 сентября 2011
Политика
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Президент выступает в ВР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл на открытие девятой сессии Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, когда председатель ВР Владимир ЛИТВИН объявлял о том, что прибыл Президент, депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщины" скандировали: «Позор!»

Такие же возгласы раздавались во время объявления о присутствии в зале генерального прокурора Украины Виктор ПШОНКИ.

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