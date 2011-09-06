Янукович - о Тимошенко: не хочу гадать на кофейной гуще

Вердикт суда в отношении бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО не связан с вопросом легитимности выборов в Верховную Раду 2012 года.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью изданию «КоммерсантЪ-Украина»,отвечая на вопрос: «Если Юлия ТИМОШЕНКО останется за решеткой, это вызовет на Западе вопросы о легитимности парламентских выборов 2012 года без лидера оппозиции. Вы не опасаетесь этого?».

"Не хочу гадать на кофейной гуще — нужно дождаться решения суда, а потом уже можно будет рассуждать на эту тему. Но я думаю, что этот вердикт никак не связан с вопросом легитимности выборов", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос о том, что авторитет украинской власти в мире из-за суда над Ю.ТИМОШЕНКО уже упал, глава государства отметил: "А вы сами как считаете, мне выгодно или невыгодно то, что ситуация с ТИМОШЕНКО продолжается? Если хотите, я за вас отвечу — вы сами прекрасно знаете, что мне это невыгодно и не нужно. Абсолютно! Я не заинтересован в этом! Я неоднократно заявлял, что желаю ТИМОШЕНКО, чтобы она защитила свои права в суде. И хотел бы, чтобы она защищалась с помощью юридических механизмов, а не политических. Но сегодня я нахожусь в такой ситуации, когда не могу влиять на решение суда, не могу приказывать суду. Как только я это сделаю, я нарушу Конституцию".

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что не имеет права давать указания генеральному прокурору "кого сажать, кого выпускать".

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО обвиняют в превышении полномочий при газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Печерский райсуд Киева с июня рассматривает дело Ю.ТИМОШЕНКО.