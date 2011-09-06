Янукович рассказал, как Медведев после Харькова его "кинул"

Договоренность между президентами Украины и Росии о пересмотре газовых контрактов была достигнута в 2010 году при подготовке Харьковских соглашений.

Об этом в интервью газете «Коммерсант Украина» заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Я могу сообщить, что в Харькове мы договаривались не останавливаться на тех соглашениях. Мы тогда договорились полностью пересмотреть контракты и перейти на новые взаимоотношения в газовой сфере», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что эта договоренность так и не была реализована.

«Но затем последовали полтора года обещаний — "да-да-да, мы посмотрим, обязательно пересмотрим", и в итоге по сегодняшний день все осталось на уровне "да-да-да". Хотя мы уверены в том, что цена для Украины некорректна, что условия выписаны будто для врага. Эти контракты дискредитируют стратегический уровень наших взаимоотношений», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем Украину, по словам В.ЯНУКОВИЧА, устроят Харьковские соглашения в случае достижения договоренности с Россией о снижении цены на газ.

«В этом случае у нас будет нормальная европейская цена на газ, а уже на эту цену действуют харьковские соглашения, то есть еще минус $100 (на тысячу кубометров). Так что эти договоры для нас выгодны, и мы сознательно пошли на их заключение», - отметил он.