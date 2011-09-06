Глава представительства ЕС: проблема ведь не только в Тимошенко

Глава представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА заявляет, что если руководство ЕС увидит, что Украина демонстрирует неуважение к основополагающим ценностям Евросоюза, то это может оказать негативное влияние на завершение процесса по договору об ассоциации и зоне свободной торговле.

Об этом Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал в интервью газете «Деловая столица» (№ 36 от 5 сентября).

По его словам, политические факторы являются жизненно важными для дальнейшей работы над процессом заключения договора об ассоциации. «Действительно, они преобладают над экономическими успехами. Приверженность ценностям ЕС является непременным условием интеграции Украины в Европейский Союз. Мы не верим в устойчивый экономический успех без демократии, уважения прав человека и верховенства закона», - отметил Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Отвечая на вопрос о возможной связи переговорного процесса Киева и Брюсселя с судебным процессом против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал, что у Евросоюза есть опасения, что это и другие дела против представителей оппозиционных сил «имеют под собой политические мотивы, и это действительно может повлиять на отношения Киева и Брюсселя».

«Тем не менее, что касается переговоров по договору об ассоциации, Евросоюз планирует продолжить их ради будущего украинского народа», - добавил он.

Ж.ТЕЙШЕЙРА также констатировал, что переговоры по договору об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли на техническом уровне не касаются политических событий в Украине. Однако он обратил внимание, что решение предоставить Украине политическую ассоциацию с ЕС основывалось на позитивных сдвигах в развитии демократии, которые она демонстрировала начиная с 2005 года и позже, после вступления во Всемирную торговую организацию в 2008 году.

При этом Ж.ТЕЙШЕЙРА напомнил, что после окончания переговоров еще предстоит процесс подписания и ратификации договора Европейским парламентом и всеми странами – членами ЕС.

«Руководство Евросоюза хотело бы наблюдать конкретное проявление проевропейского выбора украинских властей. Сейчас мы серьезно озабочены по поводу развития демократии, прав человека, верховенства закона, бизнеса и инвестиционного климата в вашей стране. На данный момент нельзя отметить какого-либо видимого прогресса в этих реформах. Скорее наоборот – наблюдается возврат назад», - заявил глава представительства Европейского Союза в Украине.