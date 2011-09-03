В Сумах открыли памятник любимому генералу десантников

Сегодня в Сумах торжественно открыли памятник-бюст первому командиру десантных войск Советской Армии, генералу армии, Герою Советского Союза Василию Маргелову.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонию открытия в областной центр прибыли гости и целые делегации с Германии, Эстонии, а также многих городов России и Украины. Много присутствующих были в тельняшках, голубых беретах, с боевыми наградами и флагами десантных войск.

Почетным гостем на торжествах был сын выдающегося командующего десантных войск Герой России Александр МАРГЕЛОВ, который в свое время совершил первый в истории прыжок в боевой машине десанта. Именно ему и было поручено разрезать ленту и снять с памятника-бюста белое полотно парашюта. Затем памятник был освящен, а к его подножию возложили живые цветы.

Руководство города и области вручило группе ветеранов десантных войск грамоты и подарки за личный вклад в развитие ветеранского движения.

По словам председателя Сумского Союза инвалидов войны в Афганистане Игоря СКОРОБАГАТЬКО, замысел установить памятник-бюст В. Маргелову возникла еще в 2008 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения выдающегося генерала.

«Средства на изготовление мы решили не брать ни с бюджета, ни от спонсоров, а собирали всем миром – по принципу народного строения. В целом на сооружение пошло около 6 тысяч долларов», - сообщил он.

Автором архитектурного решения стал сумчанин Эдуард ГОЛОВАНОВ, а скульптором – харьковчанин Эдуард ГУРБАНОВ. По мнению семьи МАРГЕЛОВЫХ, всех, кто знал Василия Филипповича, этот памятник является наилучшим из всех, установленных в разных уголках бывшего Советского Союза, отметил сын генерала.

По завершению торжеств рядом с памятником прозвучал военный салют с автоматных выстрелов, лицеисты Сумского лицея с усиленной военно-спортивной подготовкой имени Ивана Харитоненко прошли торжественным маршем, военнослужащие Вооруженных Сил Украины представили показательные выступления с элементами рукопашного боя, а ветераны-десантники выступили с небольшим концертом.