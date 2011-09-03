Янукович в Душанбе вспомнил о Тимошенко

Диалог между Украиной и Россией по вопросу пересмотра газовых контрактов будет продолжен, несмотря на условия российской стороны о возможности уступки цены на российский газ в случае объединения НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром", заявляет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в Душанбе.

"Мы постоянно в диалоге, и сегодня (в Душанбе во время саммита глав государств - участников СНГ - УНИАН) он (диалог - УНИАН) еще будет продолжен", - сказал Президент Украины.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос пересмотра цен на газ не новый и диалог по данному вопросу продолжается уже полтора года.

При этом он подчеркнул, что такого рода переговоры должны быть постоянными между такими партнерами, как Украина и Россия, товарооборот между которыми достиг $50 млрд.

"Поэтому мы обязаны этот вопрос решать совместно. Другого пути нет. Но каким способом - время покажет", - добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, намерена ли Украина обращаться в Стокгольмский суд в случае, если Россия не будет согласна на пересмотр газовых контрактов, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что рассматривает суд, как последнюю инстанцию.

"Надеюсь, у нас хватит мудрости найти решение совместное, без суда. И я рассматриваю суд, как уже последнюю инстанцию, когда будут исчерпаны во время переговоров все наши возможности", - сказал он.

В то же время, комментируя заявления о возможности обращения Украины в Стокгольмский суд, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что предположения, высказанные по данному вопросу политиками, представителями исполнительной власти или представителями юридических институций, "всегда будут".

"Но эти вопросы будут решаться, я убежден в этом, на наивысшем уровне", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что после подписания газовых контрактов Украина вынуждена тратить большие средства и несет лишние потери.

Кроме того, он отметил, что соглашения между хозяйствующими субъектами - "Нафтогазом" и "Газпромом" были подписаны без учета украинско-российских международных соглашений, "а точнее, в нарушение этих соглашений".

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что "Нафтогаз" не имел полномочий подписывать в 2009 году контракты без директив.

"То, что ТИМОШЕНКО от себя лично это сделала, и нарушила она или не нарушила закон - это решит суд. На этот вопрос, я надеюсь, мы получим ответ очень скоро", - сказал Президент.