Литвин: нет необходимости менять Попова

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает маловероятной поддержку парламентом проекта постановления о проведении досрочных выборов Киевского городского председателя и городского совета Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, находясь в городе Новоград-Волынском (Житомирская область), В.ЛИТВИН назвал проект постановления, зарегистрированного народным депутатом Владимиром ЯВОРИВСКИМ (фракция «БЮТ-Батькивщина»), «политическим шагом».

«Это политический шаг, который оформлен соответствующим проектом постановления, он имеет право на жизнь как законодательная инициатива народного депутата Украины», - сказал В.ЛИТВИН и отметил, что этот документ не будет принят, учитывая «правовые, политические и другие моменты, о которых сегодня не стоит говорить».

Председатель Верховной Рады сказал, что в настоящее время нет необходимости в проведении досрочных выборов в столице. «Город сегодня работает, введены в строй многие объекты, проводится огромная работа. Если бы город не работал, можно было бы принимать какие-то решения», – считает он.