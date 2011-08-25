Наливайченко о заявлениях Медведева: «старый «совок» в новой обертке»

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО называет заявления президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно Украины «старым «совком» в новой обертке».

Об этом сообщает пресс-служба «Нашей Украины».

По его словам, навязчивые заявления Д.МЕДВЕДЕВА, высказанные в день 20-летия украинской независимости, – это попытка вынудить Украину вернуться в бывший «совок» через нескрываемое использование газового давления и применение беспрецедентной и несправедливой цены на газ для Украины.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО замечает, что настаивание Кремля на «белорусском варианте» развития отношений с Украиной, с вхождением в Таможенный союз и созданием газового СП, является прямым покушением не только на стратегические экономические активы нашей страны, но и национальный суверенитет и курс на европейскую интеграцию.

«Увеличение ограничений на экспорт украинской продукции на рынки Таможенного союза в течение последнего времени - это недружественные шаги российской стороны, которые противоречат декларативным заявлениям о дружбе между нашими странами. Друзья так не действуют», - отмечает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Как показали московские и харьковские газовые соглашения 2009 и 2010 годов, любые попытки заслужить уступчивость России посредством сдачи части государственного суверенитета не работают. Украина должна отстаивать свои интересы с сильных позиций», - убежден политик.

«Наша Украина» настаивает на судебном пересмотре, в рамках международного права, кабальных газовых соглашений 2009 года. Также власть должна осуществить решительные меры для уменьшения зависимости страны от российских энергоносителей, в частности, сокращение объемов потребления импортного газа, внедрение энергосберегающих технологий и диверсификацию источников энергоснабжения», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 августа, Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина должна идти по белорусскому пути в решении вопроса о цене на газ. «Действует соглашение, которое должно исполняться... Этот договор подлежит исполнению. Он был заключен на тех условиях, по которым стороны достигли соглашения», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. «Если говорить о будущем, то мы готовы рассматривать разные варианты. Но я вам скажу прямо: пусть Украина нас заинтересует, чтобы нам было интересно думать о таком сотрудничестве на будущее», - добавил президент РФ. В этом случае можно вернуться к обсуждению в самых разных условиях работы», - добавил Президент РФ.

В качестве примера он привел компромисс, достигнутый с Беларусью: Минск получил так называемую интеграционную скидку в качестве приза за участие в Таможенном союзе и согласие продать России «Белтрансгаз». «Хотя наши (украинские) коллеги сразу же открестились от этого, ... я считаю, что здесь торопиться не надо. Потому что с Белоруссией у нас тоже были свои проблемы и очень серьезные по газовому сотрудничеству, но мы вышли на нормальный уровень взаимопонимания. Беларусь сегодня является членом Таможенного союза, и мы договорились о том, что Россия приобретает «Белтрансгаз», фактически на 100%. Это создает новые условия», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. «Вот по такому пути, мне кажется, нужно идти и нашим украинским друзьям», - добавил он.