В Киеве оппозиционеры ушли с Майдана

Около 200 сторонников оппозиции отправились с Майдана Незалежности по Крещатику к палаточному городку возле Печерского районного суда Киева.

В голове колонны участники акции несут большой украинский флаг, растянув его на поднятых руках. Они идут, скандируя: «Банду долой!».

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на центральной площади Киева продолжается праздничный концерт, посвященный 20-летию Независимости Украины.