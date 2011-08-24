В Киеве оппозиционеры ушли с Майдана
18:45, 24 августа 2011Политика
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К палаткам под Печерским судом
Около 200 сторонников оппозиции отправились с Майдана Незалежности по Крещатику к палаточному городку возле Печерского районного суда Киева.
В голове колонны участники акции несут большой украинский флаг, растянув его на поднятых руках. Они идут, скандируя: «Банду долой!».
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на центральной площади Киева продолжается праздничный концерт, посвященный 20-летию Независимости Украины.
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