Азаров о Литвине, объятиях, 200 партиях и здоровой силе

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает правильным намерение председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА о присоединении Народной партии к Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал вчера на брифинге.

«Это очень правильный и хороший процесс. Вокруг здоровой политической силы должна происходить консолидация, и все, кто стремятся сделать для нашей страны лучше, должны консолидироваться вокруг, а мы будем принимать с распростертыми объятиями. Я приветствую такой процесс. Это нормальный позитивный процесс», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер назвал неприемлемым существование в Украине 200 политических партий, которые никто не знает. «Мы за то, чтобы нас поддерживали, нам нужна поддержка. Реформы, которые мы делаем, трудные, непростые, значит нам надо, чтоб нас поддерживали», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 21 августа В.ЛИТВИН заявил, что не исключает возможности объединения Народной партии с Партией регионов.

"Я не открою большой тайны, если скажу вам, что диалог у нас с Партией регионов о сотрудничестве ведется с 2007 года, и мы находимся в этом диалоге", - сказал В.ЛИТВИН. "Мы - в процессе диалога, в процессе совместной работы", - добавил он.

По словам В.ЛИТВИНА, фракция Народной партии в парламенте и партийные фракции в местных советах активно работают, однако не считают себя оппозицией к власти.

"Какое будет окончательное решение по этому вопросу - покажет время. Я не знаю, что такое оппозиция, потому что в украинском измерении оппозиция - это борьба преимущественно за власть. Когда у тебя другое видение, о нем нужно говорить. Когда у нас были другие видения и другие подходы, мы о них говорили - независимо от того, кто был во главе государства", - отметил он.