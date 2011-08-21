Литвин не спешит сливаться с Партией регионов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает возможности объединения Народной партии с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в поселке Красноармейск Житомирской области, комментируя по просьбе журналистов заявление лидера партии «Сильной Украины», вице-премьера Сергея ТИГИПКО и председателя Партии регионов, премьер-министра Николая АЗАРОВА о намерении объединить свои политические силы.

"Я не открою большой тайны, если скажу вам, что диалог у нас с Партией регионов о сотрудничестве ведется с 2007 года и мы находимся в этом диалоге", - сказал В.ЛИТВИН. "Мы - в процессе диалога, в процессе совместной работы", - добавил он.

По словам В.ЛИТВИНА, фракция Народной партии в парламенте и партийные фракции в местных советах активно работают, однако не считают себя оппозицией к власти.

"Какое будет окончательное решение по этому вопросу - покажет время. Я не знаю, что такое оппозиция, потому что в украинском измерении оппозиция - это борьба преимущественно за власть. Когда у тебя другое видение, о нем нужно говорить. Когда у нас были другие видения и другие подходы, мы о них говорили - независимо от того, кто был во главе государства", - отметил он.

В.ЛИТВИН убежден, что в Украине нужно консолидировать политические силы.