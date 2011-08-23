Янукович: мы строим демократическое, высокотехнологичное государство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что в Украине существует широкий консенсус относительно виденья развития государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая во дворце «Украина» на торжественном собрании, посвященном 20-й годовщине Независимости Украины.

«Сегодня я с уверенностью утверждаю: в Украине есть широкий консенсус относительно того, какую страну мы созидаем вместе. Это современное, демократическое, правовое, высокотехнологичное и развитое государство, которое является неотъемлемой составляющей европейского цивилизационного пространства. И эта цель объединяет всех украинцев, независимо от политических симпатий или веры», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, путь ее достижения безальтернативен - это реформы и глубокая модернизация страны.

Он убежден, что уже в ближайшее время Украина будет в европейском сообществе и войдет в круг развитых стран.

«На пути к этой цели должны решить ряд стратегических задач, от которых в большой мере зависит будущее Украины», - сказал Президент.