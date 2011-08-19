Датский эксперт отмечает множество нарушений в деле Тимошенко

Датский эксперт Микаэль ЛИНГБО отмечает многочисленные нарушения в расследовании и судебном разбирательстве дела против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которую обвиняют в превышении полномочий во время подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание напоминает, что с 5 августа лидер украинской оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО находится у Лукьяновском СИЗО Киева. Германия, США, ЕС выразили свою обеспокоенность злоупотреблением правосудием со стороны правительства Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. В то же время его люди заявляют, что задержание бывшего премьер-министра во время судебного процесса против нее по обвинению в превышении должностных полномочий является кульминацией их «борьбы с коррупцией».

Независимый эксперт М.ЛИНГБО из Датского Хельсинского комитета впервые проанализировал действия украинского правосудия по делу Ю.ТИМОШЕНКО. Его отчет не только подтверждает многочисленные нарушения по делу Ю.ТИМОШЕНКО, он приходит к выводу, что при В.ЯНУКОВИЧЕ Украина еще больше отдалилась от верховенства права, чем в разных случаях в прошлом.

М.ЛИНГБО занимается исследованием дела Ю.ТИМОШЕНКО и еще трех дел против членов ее бывшего правительства с начала этого года.

В своем отчете он констатирует многочисленные случаи нарушения права на защиту, начиная с досудебного следствия. В отчете отмечается, что с декабря по май 2011 года Ю.ТИМОШЕНКО приходила на допросы в прокуратуру по меньшей мере 42 раза. Часто она узнавала о вызове только в день допроса. Допросы проходили даже тогда, когда ее адвокат не мог присутствовать на них из-за того, что не был своевременно извещен о вызове. М.ЛИНГБО пишет, что этот процесс дает основания подозревать, что при помощи таких действий ее хотели заставить к сотрудничеству и пытались мешать в ее политической деятельности.

Эксперт констатировал, что защитникам лидера оппозиции также чинились постоянные препятствия. Одного из них суд отказался допустить, другие либо сами отказывались выполнять свои обязанности, либо их увольняла Ю.ТИМОШЕНКО. Как следствие, новые защитники должны были знакомиться с тысячами страниц дела, но суд предоставлял им на это всего "несколько дней". При этом М.ЛИНГБО отметил, что Европейский суд по правам человека четко требует, что каждый обвиняемый должен иметь право на хорошо подготовленного защитника.

Также М.ЛИНГБО детально анализирует арест Ю.ТИМОШЕНКО 5 августа. В мае ее уже арестовывали на несколько часов. Тогда прокуратура сообщила, что постановление об аресте не вступит в силу, если обвиняемая будет "сотрудничать" со следствием. По словам М.ЛИНГБО, это противоречит всем правилам, ведь подобное принуждение к сотрудничеству с прокуратурой является нарушением прав обвиняемой не свидетельствовать против себя.

По мнению эксперта, следующий арест 5 августа также выглядит очень сомнительным с правовой точки зрения. М.ЛИНГБО напомнил, что суд обосновал эту меру тем, что Ю.ТИМОШЕНКО препятствует "установлению истины", не выполняет процессуальные решения, "с неуважением" относится к суду и опаздывает на судебные заседания. Но, по мнению М.ЛИНГБО, судья не предоставил необходимых обоснований этих обвинений. В частности, сказано в отчете, Ю.ТИМОШЕНКО опоздала на одно из судебных заседаний всего на семь минут. Что касается неуважения подсудимой к судье, то М.ЛИНГБО убежден, что наказанием за это могло бы стать возбуждение дела за оскорбление, но в любом случае не арест обвиняемой. В целом эксперт приходит к заключению, что взятие экс-премьера Украины под стражу было "непропорциональной" мерой и вызывает подозрения, что в действительности его цель была другой, чем установление истины. М.ЛИНГБО отметил, что попытка принудить подсудимую к сотрудничеству путем содержания под стражей «является очевидным злоупотреблением и нарушением ее прав».

Frankfurter Allgemeine Zeitung замечает, что важнее выводов М.ЛИНГБО по делу Ю.ТИМОШЕНКО его общие наблюдения о состоянием украинского судопроизводства.

Так, он отмечает, что статьи 354 и 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий) сформулированы настолько непонятно, что при их помощи можно привлечь к уголовной ответственности за вполне нормальную деятельность правительства. Нарушения, в которых обвиняют Ю.ТИМОШЕНКО (что во время газового кризиса 2009-го она заключила якобы невыгодный контракт с Россией, не согласовав его с Кабинетом Министров), звучат так же, как и "преступления" других обвиняемых членов бывшего правительства, которые в других странах считались бы "вполне нормальной политической деятельностью премьер-министра или министров". Поэтому они не рассматривались бы как "преступления".

Прежде всего, М.ЛИНГБО сомневается в независимости судей, которые рассматривают дела против лидеров оппозиции. Он отмечает, что после судебной реформы, инициированной В.ЯНУКОВИЧЕМ, Генеральная прокуратура имеет возможность оказывать давление на судей; ее влияние почти "безгранично" и мало отличается от влияния прокуратуры в советские времена, констатировал датский эксперт.

***

М.ЛИНГБО - опытный практик. В Дании он работал прокурором, возглавлял региональную полицию, был заместителем председателя службы безопасности. Он также работал от ЕС в Албании, Судане, Ираке и Южной Африке.