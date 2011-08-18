Эксперт: судья Киреев находится на испытательном сроке

Датский эксперт Микаэль ЛИНГБО отмечает многочисленные нарушения в расследовании и судебном разбирательстве дела против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которую обвиняют в превышении полномочий во время подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Прежде всего, М.ЛИНГБО сомневается в независимости судей, которые рассматривают дела против лидеров оппозиции.

Он отмечает, что после судебной реформы, инициированной В.ЯНУКОВИЧЕМ, Генеральная прокуратура, в которой доминируют люди Президента, имеет возможность по желанию оказывать давление на судей. Генеральный прокурор и двое его заместителей входят в состав Высшего совета юстиции и таким образом могут увольнять судей или привлекать их к дисциплинарной ответственности. В прошлом году прокуратурой были возбуждены против судей 600 дел о дисциплинарных взысканиях; ее влияние почти "безгранично" и мало отличается от влияния прокуратуры в советские времена, констатировал датский эксперт.

М.ЛИНГБО указывает, что это в особенности касается молодого судьи Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА, который рассматривает дело Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку он все еще находится на предусмотренном в Украине пятилетнем испытательном сроке, и поэтому парламент (в котором также преобладают сторонники В.ЯНУКОВИЧА) все еще может его уволить.

В целом, эксперт констатирует, что процессы против украинских оппозиционных политиков ведутся «молодыми, неопытными и уязвимыми» судьями, что вызывает вопрос о возможных манипуляциях с произвольным компьютеризованным распределением дел между судьями.

В любом случае, на себя обращает внимание тот факт, что молодой судья Р.КИРЕЕВ был переведен в Киев указом В.ЯНУКОВИЧА только в апреле этого года, и что Печерский районный суд Киева, в котором рассматривается дело Ю.ТИМОШЕНКО, не захотел предоставить записи о распределении ее дела именно Р.КИРЕЕВУ. Все это, заключает М.ЛИНГБО, вызывает подозрения, что "процедура произвольного компьютеризованного распределения" дел в случае процессов против украинских оппозиционных политиков не «была соблюдена».

М.ЛИНГБО является опытным практиком. В Дании он работал прокурором, возглавлял региональную полицию, был заместителем председателя службы безопасности. Он также работал от ЕС в Албании, Судане, Ираке и Южной Африке.

М.ЛИНГБО занимается исследованием дела Ю.ТИМОШЕНКО и еще трех дел против членов ее бывшего правительства с начала этого года.