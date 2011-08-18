Донецких пенсионеров повязали за попытку сказать Януковичу, что о нем думают

В Донецке задержана группа протестующих, планировавших провести митинг протеста по пути следования кортежа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА из Донецкого аэропорта в Макеевку, где сегодня состоялись похороны председателя Совета министров Крыма Василия Джарты.

Об этом «ОстроВу» сообщили в пресс-службе Донецкого горотдела милиции.

«Они задержаны и находятся в Киевском райотделе. У них изъяты плакаты оскорбительного для Президента содержания. Сейчас составляется протокол по части 185. прим 4 Административного кодекса - «Проведение несанкционированных митингов», – сообщили в пресс-службе.

В милиции затруднились уточнить точное количество задержанных, однако по информации «ОстроВа», группа пенсионерок решила использовать похороны В.Джарты для проведения акции протеста. Они намеревались встретить кортеж Президента, прибывшего проститься со своим соратником, с плакатами оскорбительного для В.ЯНУКОВИЧА и покойного В.Джарты содержания.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке милиция задержала троих корреспондентов, проводивших видеосъемку кортежа Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА и сопровождавших его чиновников, которые прибыли для участия в похоронах главы Совета министров АРК В.Джарты.