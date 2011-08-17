Власенко говорит, что Ющенко перепутал зал суда с политическим клубом

Все, что говорил сегодня на допросах бывший Президент Виктор ЮЩЕНКО, не имеет никакого отношения к уголовному делу, возбужденному в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, заявляет народный депутат, защитник Сергей ВЛАСЕНКО.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«В действительности ни следствие, ни защиту не интересует мнение Ющенко относительно контрактов, относительно политической жизни Украины, потому что мнение политических лузеров вообще никого не интересует», - отметил он.

«Защита Юлии ТИМОШЕНКО была очень рада видеть загоревшего и отдохнувшего Виктора ЮЩЕНКО, который только что приехал с государственной дачи, которую он еще не совсем законно занимает, и наговорил много интересного во время своих объяснений в качестве главного свидетеля по делу ТИМОШЕНКО», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО обвиняют в том, что якобы она вместо Кабинета министров дала указание «Нафтогазу» подписать газовые соглашения.

«Поэтому хорошие ли контракты, плохие ли, просит ли ЮЩЕНКО допросить ПУТИНА - все это к материалам уголовного дела не имеет никакого отношения», - отметил защитник.

По мнению С.ВЛАСЕНКО, В.ЮЩЕНКО спутал судебный зал с политическим клубом.

«Можно много говорить о политической ответственности, еще о чем-то, но не во время уголовного процесса, приехав загоревшим с пляжа», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО, добавив, что бывший Президент вел себя не как мужчина и не как политик.

По его словам, В.ЮЩЕНКО не смог сказать, имела ли Ю.ТИМОШЕНКО полномочия подписывать директивы.

«Специалисты и мир уже определились, что в действиях ТИМОШЕНКО нет состава преступления, поэтому, какие бы показания ни давал ЮЩЕНКО, какие бы попытки он ни предпринимал, чтобы выразить свою политическую антипатию к Юлии Владимировне, это просто выглядело несколько неприглядно с его стороны», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Кроме того, он заявил, что во время допроса свидетель В.ЮЩЕНКО не ответил по существу на поставленные ему вопросы.

«Мне даже показалось, что он несколько раз солгал, находясь под присягой. По крайней мере я слышал показания Олега ДУБИНЫ, который четко сказал, что его с переговоров отозвал ЮЩЕНКО, что в кабинете ЮЩЕНКО он встречался с владельцами «РосУкрЭнерго», но бывший Президент на это только разводил руками и рассказывал о чем угодно, только не об этом», - сказал народный депутат.

С.ВЛАСЕНКО также обратил внимание на показания В.ЮЩЕНКО, в которых он сказал, что считал «РосУкрЭнерго» дочерней компанией «Газпрома»: «Очень интересное показание, на которое, почему-то, не среагировала Генпрокуратура. Если это так, то им нужно выпустить ДИДЕНКО из-под стражи и закрыть уже уголовное дело против ТИМОШЕНКО».