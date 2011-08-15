К 20-й годовщине Независимости Украины в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» 16-19 августа будет проходить ежегодная общегосударственная выставочная акция «Барвиста Україна».

Церемония официального открытия – 16 августа в 12.00

Общее количество участников - около 1000 из 22 областей, Автономной Республики Крым, города Киева. Выставочная площадь – более 8 тыс. кв. м

Организаторами выставочной акции являются министерства, другие центральные органы исполнительной власти, Совет министров АР Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации.

Главным распорядителем выставки по Указу Президента Украины определен Национальный комплекс «Экспоцентр Украины».

Целью данного выставочного мероприятия является демонстрация достижений страны в отраслях экономики, социальной и культурной сферах; презентация отечественными предприятиями лучших научно-технических разработок, техники и технологий, конкурентоспособной продукции и экспортных возможностей с целью выхода на новые рынки.

Отраслевые экспозиции представляют министерства и другие центральные органы исполнительной власти, в частности, Национальный банк Украины, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Министерство социальной политики Украины, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Институт инновационных технологий и содержания образования, Государственный НИИ строительных конструкций Государственный научно-исследовательский институт автоматизированных систем в строительстве «ДИПРОМИСТО» и демонстрируют в павильоне №1 производственный и научный потенциал отраслей Украины.

В рамках отдельной экспозиции около 60 учреждений Национальной академии наук Украины представляют свои научные разработки из следующих разделов: информатика, механика, физика и астрономия, наука о Земле, технические проблемы материаловедения, технические проблемы энергетики, ядерная физика и энергетика, химия, молекулярная биология, биохимия, экспериментальная и клиническая физиология, общая биология, история, философия и право.

Региональные экспозиции АРК, 22 областей и города Киева размещаются в павильонах № 2, 3, 7, 9 и на открытых площадках Экспоцентра Украины.

Области представляют:

Волынская область: продукция ведущих предприятий пищевой, химической, легкой, деревообрабатывающей промышленности региона, а также аграрного сектора и машиностроение.

На выставке представляют область такие предприятия: ПАО «ВГП», ООО «ВИКЕ», ЧАО «Волыньхолдинг», ОАО «Гнидавский сахарный завод», ЧАО «Эдельвика», ОАО «Луцкий пивзавод», ГП «Луцкий спиртоводочный комбинат», ОАО «Рожищенский сырзавод», ООО «ТЕКС-ВССК», ЧП «Тигрес», ОАО «Хлеб».

Днепропетровская область. Здесь можно будет увидеть отраслевое достояние, начиная от оборонного комплекса (ГП «КБ «Южное» им. Г. К. Янгеля» и ГП «ПО «Южный машиностроительный завод им. Макарова») до аграрного сектора (Корпорация «Агросоюз», ОАО «Криворижхлиб» и др.).

Житомирская область будет представлена предприятиями: легкой (ОАО «Бердичевская фабрика одежды»), машиностроительной (ОАО «Прогресс»), металлургической, фарфоро-фаянсовой (Довбишский фарфоровый завод), а также - АОЗТ «Украина», АОЗТ «Фаворит», ООО «Сторсак Украина», ООО «Класум Фабрика», ПАО «Житомирский маслозавод»

Запорожская область. Среди предприятий-участников: ПАО «ЗАЗ», ОАО «Украинский НИПК и технологический институт трансформаторобудування», ООО «Таврическая литейная компания «ТАЛКО», ПАО «Запорожский абразивный комбинат», ООО «Горнодобывающая компания «Минерал», ПАО «Электрометаллургический завод «Днипроспецсталь» им. А. Г. Кузьмина», ЗАО «Запорожкран», ГП «Ивченко-прогресс», ПАО «Запорожтрансформатор», Ликеро-водочный завод «Хортица», Пологовский маслоэкстракционый завод.

Ивано-Франковская область. Среди участников выставки – ведущие товаропроизводители области, продукция которых хорошо известна не только на территории нашей страны, но и за рубежом: ООО «Синтелон УА», ООО «Таркетт-винисин», ООО «Синтра», ООО «Электролюкс Украина», ОАО «Промприбор», ЗАО «Солид», ООО «Олпол», ООО «Карпатская керамика», ООО «3 Бетона», Ивано-Франковское областное государственное объединение спиртовой и ликеро-водочной промышленности и др.

Кировоградская область известна развитым сельскохозяйственным производством. Промышленный комплекс области охватывает 11 отраслей, в которых действуют свыше 2000 предприятий. Область презентует: продукцию отечественного машиностроения (ОАО «Красная звезда», ЗАО «Радий» и др.), хорошо известных как в Украине, так и за рубежом, пищевую продукцию (ОАО «Мясокомбинат «Ятрань», ЧАО «Креатив», ТМ «Ласка» и «Златомед»).

На стенде Львовской области, кроме собственно предприятий, будут представлены и ряд инвестиционных проектов, в частности связанных с развитием топливно-энергетического комплекса. Среди участников экспозиции – известны компании и предприятия: ПАО «Искра», ГП «Львовский государственный ювелирный завод», ОЗОВ «Маркостиль», ООО «Стрый Авто», ЗАО «Термопрбор», ЧП «Топ-Бетон», ООО «Хеммель-Украина», Кондитерская фабрика «Яричив», Концерн «Хлибпром».

Николаевскую область представят известные предприятия – ООО «Сандора», ООО «Николаевский глиноземный завод», «Океан», ПАО «Николаевский судостроительный завод», Специализированный морской порт «Октябрьск», ТДВ «Первомайскдизельмаш», ГАК «Черноморский судостроительный завод», ГП «Дельта-лоцман», Фермерское хозяйство «ВЛАДАМ», и ПП «Южно-украинская АЭС».

Одесская область имеет значительный экономический потенциал. В этом году ее представляют предприятия: ООО «Айсберг ЛТД», ООО «Аквафрост», ТДВ «Arber Group», ОАО «ИНТЕРХИМ», ОАО «Одескабель», ГП «Одесский каравай», ОАО «Одесский морской торговый порт», Одесский припортовый завод, промышленно-торговая компания «Шабо», ГП «Морской торговый порт «Южный».

Ривненская область. Среди участников - ОЗОВ «Газотрон-Люкс (первое на территории СНГ производство люминесцентных энергосберегающих ламп)», Центр «Солнечное ремесло» - добыча декоративного камня. Кроме того, достаточно широко будет представлен агропромышленный комплекс региона (ОАО «Полесьехлеб»).

Сумская область. В структуре промышленного производства региона наибольший удельный вес имеют машиностроение, топливная, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленности. Ведущие предприятия: ОАО «СНПО им. М.В.Фрунзе», «Сумыхимпром», «Насосэнергомаш», «Охтирканафтогаз», шоколадная фабрика «Крафт Фудз Украина», ОАО «Шосткинский молококомбинат», ОАО «Охтырский сиркомбинат». Сумщина является также аграрным регионом. Среди участников выставки – «Импульс», КП ПАО «Сумыхимпром», ЧАО ЗЕВС «КЕРАМИКА».

К наибольшим предприятиям Тернопольской области можно отнести «ОСП «Корпорация Ватра», ОАО ТРЗ «Орион» (машиностроение и металлообработка), Чертковский сахарный завод, Кременецкое ЗАО «Молоко», Тернопольский молокозавод (пищевая промышленность), ЧП фабрика «Новая» (деревообрабатывающая), ОАО «Текстерно» (легкая), ООО «Фомлайн-запад» (химическая и нефтехимическая).

Харьковская область - лидер машиностроения Украины. В регионе сформирован мощный тракторостроительный комплекс. Значительное место занимает производство энергетического оборудования, самолетостроения, станкостроения, топливная, радиоэлектронная, химическая, фармацевтическая, пищевая и легкая промышленность. В регионе производится 100% паровых турбин Украины, больше половины кранов (козловых и мостовых), больше трети тракторов, каждый пятый зерноуборочный комбайн, каждый восьмой отвальный плуг, каждый десятый электродвигатель и генератора переменного тока.

В области сосредоточен уникальный научный и промышленный фармацевтический потенциал, будут предлагать ассортимент около 30 компаний края. Среди участников – знакомые имена: ОАО «Турбоатом», КП «Тепловые сети», НТУ «ХПИ», ГП «Харьковский завод шампанских вин», ПАО «ХАРТРОН», ООО «Стальконструкция», ООО «Завод рентгеновского оборудования «Квант», ГП «Харьковский машиностроительный завод ФЭД, ГП «Завод Электротяжмаш», Индустриальная группа УПЭК, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Национальный научный центр «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины», Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности «Гипрококс», Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьковский национальный аграрный университет им. В.В.Докучаева, Институт растениеводства имени В.Я.Юрьева НАН Украины, Украинский государственный НТЦ «Энергосталь», ХКБМ им. Морозова, Новопокровский КХП, КП «Харьковводоканал», ГП «Харьковстандартметрология», «Бисквит-шоколад», ООО «Салтовский мясокомбинат» и другие.

Черкасская область. К ведущим предприятиям региона можно отнести: ОАО «Азот», ОАО «Черкасский автобус»; ОАО «Каневский маслосырзавод»; ООО «Золотоношский ликеро-водочный завод «Златогор»; ООО «Мир лакомств»; ООО «Экония»; ГП «Победа Новая»; ООО «Орион-гласс»; ООО «Национальная водочная компания»; ООО «Черкасская продовольственная компания»; ООО «Мебель Ливс»; ГП «Оризон Навигация», ЗАО «Черкасытара», АТЗТ «Черкасский шелковый комбинат», ОАО «Птицефабрика «Первое мая». Непосредственно в экспозиции принимают участие «Агромресурсы» ТМ «Рыбак»; ПАО «Смилянский электромеханический завод»; ОАО «Уманьфермаш»; ЧП «Пушная фабрика»; ОАО «Черкасыхлеб»; ЗАО «Черкасский молокозавод «Юрия» и др. Отдельным блоком представлен историко-рекреационный потенциал области: Дендропарк «Софиевка»; Государственный историко-культурный заповедник «Трипольская культура»; Национальный историко-культурный заповедник «Чигирин» и Шевченковский национальный заповедник и много других.

Черновицкая область. Ведущее место в экономике области занимают сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и промышленность. Среди участников акции – совместное украинско-российское НПП ОЗОВ «АКВАТОН» (занимается проблемами, которые связаны с разработкой и изготовлением оборудования для очистки воды); ПФ «Полярис» (изготовление одежды для спортсменов); Шведско-украинская клиника «Angelholm»; Клиника микрохирургии глаза «Ваше Зрение».

Черниговская область. Некоторые промышленные предприятия региона являются основными производителями отдельных видов продукции в Украине. Среди них ПАО «Славянские шпалеры – КФТП», производитель украинских шерстяных тканей ЗАО «Камвольно-суконная компания «Чексил», АО «Нежинсельмаш», изготовляющее оборудование для птицеводства, «Черниговское химволокно». Вы можете ознакомиться с изделиями таких предприятий, как ПАО ПТФ «Северянка»; Черниговское отделение ОАО «САН ИнБев Украина»; ЗАО «Нежинский консервный завод»; ОАО «Корюковская фабрика технических бумаг»; ГП «Дринкс Украина».

Киев имеет мощный экономический потенциал, который характеризуется масштабностью отраслей, производств и других видов деятельности. Основными составляющими столичной экономики является промышленность, строительный комплекс, транспорт и связь, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и общественное питание, финансовая деятельность и научная деятельность.

Промышленность Киева – это уникальный производственный комплекс, в состав которого входят 10,3 тыс. предприятий практически всех отраслей за исключением металлургии. В экспозиции столицы: НОП ПАО «Большевик», ОАО «Электроприбор», ПАО «ЭЛМИЗ», Государственное предприятие производственное объединение «Киевприбор», ООО «Киевский часовой завод», ОАО «Киевский мотоциклетный завод», ОАО «Киевский ювелирный завод», ПАО «Киевский радиозавод», ООО «Трикотажная фабрика «Киевлянка», ОАО «Комбинат стройиндустрии», ПАО «Макаронная фабрика», ОАО «Завод им. С.П.Королева «Меридиан», ОАО Киевский завод «Радар», ООО «Текс-Стиль», ПАО «УХЛ-МАШ», ООО Фирма «Фавор», ЧАО «Фанплит», ЗАО «ДУБИЛЬЩИК» и др.

Важной составляющей общегосударственной выставочной акции «Барвиста Україна» является Всеукраинский конкурс-выставка «Лучший отечественный товар 2011 года», где будет номинироваться высокотехнологичная продукция, товары и услуги, которые предлагаются на внутренние и внешние рынки.

172 вида товаров и услуг 110 предприятий стали победителями нынешнего конкурса и будут отмечены дипломами и медалями.

30 предприятий приобрели статус «Производитель лучших отечественных товаров 2011 года» и будут награждены «Золотыми» символами конкурса.

Харьковская область, предприятия которой номинировали 70 видов продукции, работ и услуг, и Днепропетровская область, предприятия которой номинировали 64 вида продукции, работ и услуг, продемонстрировали наивысший уровень активности и благодаря этому получают наивысший статус для регионов-победителей конкурса: «Регион – лидер по производству лучших отечественных товаров 2011 года».

Торжественное награждение победителей конкурса – 16 августа.

На открытых площадках и в павильоне № 2 Экспоцентра Украины будет развернута этнографическая экспозиция «Поселок мастеров» и Ярмарка ко дню Независимости Украины, где можно ознакомиться и приобрести уникальные изделия народных мастеров декоративно-прикладного искусства.

На церемонию официального открытия выставки, которая состоится 16 августа 2011 года в 12.00 на центральной сцене Экспоцентра, приглашаются руководители государства, центральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, представители посольств и торгово-экономических миссий.

Информационную поддержку общегосударственной выставочной акции «Барвиста Україна» обеспечили:

Официальные медиа-партнеры – г-ты «Реклама на село», «Чем дом богат»; журналы «Караван», «Партнер», «Украина. ІІІ тысячелетие»; еженедельники «Пресс-Биржа», «Прайсы Донбасса»; радио «Эра FM», «Хит ФМ» и «Шансон»;

в Интернете:

Официальные сайты ОДА, Официальный веб-портал Киевской городской власти, УНИАН, Укринформ.

Пресс-служба Экспоцентра Украины:

Тел./факс: (044) 596-91-09 (33)

maket@expocenter.com.ua

media@expocenter.com.ua