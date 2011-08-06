Харьковская "Батьківщина" призывает поддержать акции протеста

Харьковская областная организация политической партии ВО «Батьківщина» призывает граждан поддержать акции протеста против «политических репрессий и грабежа народа».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление размещено на официальном сайте харьковской организации ВО «Батьківщина».

В обращении отмечается, что в Украине под видом борьбы с коррупцией начались политические репрессии. Харьковская «Батьківщина» обращает внимание на то, что из-за «политических преследований оппозиции» свой решительный протест заявили не только украинцы, но и официальные представители иностранных государств и международная общественность.

«Сегодня уже очевидно: суд над ТИМОШЕНКО и ее незаконный арест – отправная точка перехода от демократии к диктатуре олигархии и бандитизма. Сегодня за решетку бросают оппозицию, завтра на ее месте может оказаться каждый из нас! Мы призываем вас поддержать акции протеста против политических репрессий», - отмечается в обращении.