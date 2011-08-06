МИД: Тимошенко годами привыкла ставить себя над правилами

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает обоснованность решения Печерского районного суда Киева об аресте экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, учитывая ее поведение во время судебных заседаний.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Департамента информационной политики МИД.

«Уважение к судебной ветви власти является краеугольным камнем устоявшейся демократической модели», - говорится в заявлении.

«В то же время демонстративное неуважение к суду бывшего премьер-министра создает впечатление, что раскрученный политик может вести себя в суде так, как не позволил бы себе ни один рядовой гражданин. Сознательное, системное пренебрежение процессуальными нормами, которые тождественны действующим в абсолютном большинстве европейских государств, откровенно пренебрежительное отношение Юлии ТИМОШЕНКО к большинству участников судебного процесса стало теми правонарушениями, которые, согласно требованиям действующего законодательства, не могли остаться без соответствующей реакции», - говорится в заявлении.

«Юлия ТИМОШЕНКО привыкла, что ей годами удавалось ставить себя над правилами и правдой. Но на этот раз она попробовала поставить себя и над правом как таковым, чему положил конец суд, приняв соответствующее постановление», - заявили в МИД.

При этом в министерстве заверили, что «власть Украины, в пределах, определенных законодательством нашего государства, будет и в дальнейшем делать все, чтобы в Украине укреплялись правовые основы демократического общества, всем политическим силам гарантировалась возможность на равных конкурировать за право реализовать стремление украинских граждан жить в свободном обществе, построенном на общих европейских ценностях».