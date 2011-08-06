"Батьківщина молода" вступила в бой с "Беркутом": есть раненые

ВМГО "Батьківщина молода" обвиняет спецподразделение "Беркут" в силовом нападении на мирный митинг под Лукьяновским СИЗО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе молодежной организации, в 13.00 она начала бессрочную акцию протеста против ареста Юлии ТИМОШЕНКО под Лукьяновским СИЗО.

В протестной акции принимают участие около 100 человек. Были установлено две палатки -общественные приемные народных депутатов Николая ТОМЕНКО и Евгения СУСЛОВА.

"Приблизительно в 16.30 вооруженное спецподразделение "Беркута" совершило нападение на митингующих и силой снесло общественную приемную Н.ТОМЕНКО", - говорится в сообщении.

Сейчас митингующие окружили палатку-приемную Е.СУСЛОВА и охраняют ее.

При столкновении с "Беркутом" несколько человек травмированы, их отвезли в больницу.

"Батьківщина молода" планирует продолжать акцию протеста, несмотря на погром и действия "Беркута".

«Мы отсюда не уйдем ни на метр», - заявил лидер ВМГО «Батьківщина молода» Е.СУСЛОВ.