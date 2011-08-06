МИД Украины подчеркивает, что к Януковичу незачем обращаться

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает обоснованность решения Печерского районного суда Киева об аресте экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, учитывая ее поведение во время судебных заседаний.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Департамента информационной политики МИД.

«Проведенный МИД анализ законодательства США, стран - членов ЕС, других государств, убедительно показал, что повсюду такое поведение само по себе, независимо от сути дела, вынудило бы суд применить самые серьезные санкции», - отмечается в заявлении.

При этом в документе подчеркивается, что решение об аресте Ю.ТИМОШЕНКО суд принял «без какого-либо влияния органов исполнительной власти», и в соответствии с базовым для демократического общества принципом независимости правосудия, «какие-либо обращения к высшему руководству Украины с требованием обеспечить изменение этого решения по своей сути являются безосновательными».

«Украинская власть стоит в стороне судебного процесса над Юлией ТИМОШЕНКО и не имеет никакого намерения в него вмешиваться», - заявили в МИД.