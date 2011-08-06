Комитет сопротивления диктатуре объединил демократические партии

Львовский общественный Комитет сопротивления диктатуре (КСД) начинает бессрочную акцию протеста против ареста экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в комитете, решение о начале акции протеста было принято на заседании комитета 5 августа.

В состав КСД вошли представители большинства партий демократического направления, таких как „Батькивщина”, „Свобода”, „Фронт Змін”, Народный Рух Украины, „Наша Украина”, „Пора”, „Удар”, партия «Реформы и Порядок», Конгресс украинских националистов, Республиканско-Христианская партия.

Также КСД утвердил план действий, в котором, в частности, учтено предложение партии „Батькивщина” о мобилизации львовян для участия в акциях протеста в Киеве, а также предусмотрен ряд других мероприятий.

По инициативе комитета в понедельник, 8 августа, состоится внеочередное заседание Львовского городского совета, на котором будет рассмотрена политическая ситуация в Украине, а также приняты соответствующие решения. Во вторник, 9 августа, состоится сессия Львовского областного совета. Комитет призывает львовян прийти в городской совет и выразить свою позицию перед угрозой установления в Украине диктатуры.

Кроме того, члены Комитета сопротивления диктатуре приняли Манифест «Не бойся! Защити Украину», в котором отмечается, что после задержания Ю.ТИМОШЕНКО «правящий режим перешел границу».

«Власть недвусмысленно дала понять, что сегодня в нашей стране никто не застрахован от неправомерного ареста, ни один гражданин не может рассчитывать на справедливый и беспристрастный суд. Власть уже даже не делает вид, что придерживается хотя бы формального правосудия», - говорится в Манифесте.

«Реальные газовые сделки тщательным образом скрываются нынешней властью так же, как это делали все ее предшественники. Поэтому об установлении истины по делу речь не идет. Процесс над ТИМОШЕНКО давно вышел за пределы правовой плоскости и имеет исключительно политический характер. Таким способом режим ЯНУКОВИЧА пытается отвлечь внимание от собственных деяний, ведь «Улучшение жизни уже сегодня» с треском провалилось, экономика страны стремительно падает в бездну», - считают члены Комитета сопротивления диктатуре.

Они убеждены, что сегодня в Украине фактически ликвидирована демократия и объявлена диктатура. «Правящий режим четко демонстрирует: все несогласные будут репрессированы. Если мы не остановим процесс сползания к диктатуре уже сейчас, то уже через короткое время может быть поздно: мы потеряем свои права, свое будущее, свое государство. Мы, представители разных политических сил и общественных организаций, заявляем о нашем единстве в решительном сопротивлении диктатуре и провозглашаем начало бессрочной акции протеста. Единственный язык, с которым считается эта власть, – это консолидированная сила народа. Вместе защитим наши права, вместе не дадим уничтожить демократию! Обращаемся ко всем украинцам с призывом «Не будьте безразличными!» «Не бойтесь!». Нас миллионы - их единицы. К действиям, украинцы!», - сказано в Манифесте.

Как сообщал УНИАН, Комитет сопротивления диктатуре был создан во Львове 5 августа в связи с политической ситуацией, сложившейся в стране после ареста Ю.ТИМОШЕНКО.