Турчинов: 100 тысяч хватит, чтобы погнать банду от власти

На Крещатике возле Печерского районного суда Киева продолжается бессрочный митинг-пикет сторонников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которые протестуют против ее ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас начался митинг с участием первого заместителя лидера партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА и ряда народных депутатов.

Кроме того, на Крещатике собралось немногим больше 100 человек – сторонников Ю.ТИМОШЕНКО.

Выступая с импровизированной трибуны, А.ТУРЧИНОВ призвал граждан Украины присоединиться к акции в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы с вами начали бессрочную акцию, и разбили палаточный городок, чтобы привлечь внимание всех украинцев и призвать их не сидеть дома. И 100 тысяч будет достаточно, чтобы погнать эту банду от власти», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Вдоль Крещатика со вчерашнего вечера стоит палаточный городок, и на каждой палатке висят бумажные таблички: «Приемная народного депутата» или «Собственность народного депутата».

Невзирая на опасения организаторов акции – представителей «Батьківщини», ночью работники силовых органов не прибегли к сносу палаточного городка.

В то же время перед палатками правоохранители выставили высокие металлические заборы.

При этом сторонники Ю.ТИМОШЕНКО уже успели их разрисовать и расписать лозунгами в поддержку экс-премьер-министра. В частности, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО наклеили небольшие плакаты с изображением Ю.ТИМОШЕНКО и с лозунгом «Юля, мы с тобой», «Стоп – тоталитарный режим», «Азаров - провокатор», «Братва дорвалась не до тех».

Протяженность палаточного городка – от Крещатика, 40, и до Крещатика, 46.

В данное время на Крещатике находится немного стражей порядка, которые наблюдают за акцией протеста.

В то же время, на улице Богдана Хмельницкого припарковано 5 автобусов с работниками милиции.

На акцию протеста также приехала дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения КАРР.