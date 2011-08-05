Адвоката допустили к Тимошенко в СИЗО

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Анатолий ПАЛИЙ заявляет, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО чувствует себя нормально в следственном изоляторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПАЛИЙ заявил журналистам возле Лукьяновского СИЗО.

А.ПАЛИЙ сказал, что он один из трех представителей обмудсмана, которые прибыли в СИЗО.

Он опроверг информацию о том, что адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Юрия СУХОВА не пускают к его подзащитной. «Сейчас такое свидание проходит по разрешению Печерского районного суда», - сказал А.ПАЛИЙ.

Он сообщил, что представители обмудсмана продолжают находиться в Лукьяновском СИЗО и продолжают мониторинг соблюдения прав как Ю.ТИМОШЕНКО, так и других арестованных. Он сказал, что более детальную информацию впоследствии омбудсман обнародует на своем официальном сайте.

Отвечая на вопрос, как чувствует себя Ю.ТИМОШЕНКО, А.ПАЛИЙ сказал: «Условия нормальные. Состояние у нее нормально, я ее лично видел».