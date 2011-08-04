Адвокат Тимошенко заявляет, что суд пришил к делу «пустые бумаги»

17:21, 04 августа 2011
Политика
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На проектах решений нет подписей

К материалам уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО приобщили «пустые бумаги».

Об этом заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Сегодня в суде я впервые увидел ряд документов, которые суд приобщил к материалам дела в виде проектов решений Кабинета Министров, на которых нет ни подписи, никаких других реквизитов», - сообщил Ю.СУХОВ.

Он отметил, что эти документы являются частью материалов уголовного дела.

«Мы будем ставить вопрос о повторном допросе бывших сотрудников Секретариата Кабмина на предмет соответствия документов тем, которые рассматривались на заседании правительства: были ли эти документы, почему на них нет никаких реквизитов и почему они не соответствуют регламенту», - сказал Ю.СУХОВ.

 

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