Краснодонские шахтеры обращают внимание на серийность аварий

Профсоюзный комитет Независимого профсоюза горняков Краснодона и Краснодонского района обращает внимание правительственной комиссии на серийность аварий на шахтах региона.

Об этом говорится в открытом письме профсоюза, копия которого передана УНИАН.

В частности, по словам горняков, на той же «Суходольской-Восточной» за последние несколько лет каждый год случалось по два, а то и три пожара в подземных выработках, что говорит о том, что администрация “Краснодонуголя» не уделяла должного внимания технике безопасности.

Шахтеры утверждают, что и раньше государственные комиссии не особенно уделяли внимание таким вещам, как техника безопасности. Как пример, на шахте им. Баракова взрыв, унесший 11 марта 2000 года 80 шахтерских жизней, произошел через несколько дней после Комплексной проверки. На той же шахте «Суходольская-Восточная» сразу же после выезда из шахты Государственной комиссии по технике безопасности 9 июня 1992 года случился взрыв, погибли сразу 73 человека.

По мнению шахтеров, действующая система оплаты труда в ПАО «Крансодонуголь» принуждает рабочего нарушать правила безопасности. Условиями оплаты труда, применяемыми в ПАО «Краснодонуголь», предусмотрено, что у рабочих, которые имеют равную профессию и вместе работают, могут быть разные тарифные ставки. Для того, чтобы получить большую ставку, рабочий должен «проявлять «инициативу», применять новые прогрессивные приемы работы. Другими словами, рабочий должен сам решать, как ему работать, отмечается в письме.

Его авторы констатируют, что все государственные комиссии рассматривают только факт, непосредственно приведший к гибели шахтеров, но никогда не анализируют причины, которые создали предпосылки страшным и неминуемым трагедиям.

В случае с «Суходольской-Восточной», считают шахтеры, Государственная комиссия не будет анализировать состояние техники безопасности накануне несчастного случая.

«По нашему мнению, в очередной раз во взрыве обвинят самих погибших шахтеров. А через месяц, ко Дню шахтера, должностных лиц шахты и ПАО «Краснодонуголь», которые отвечают за технику безопасности, наградят ведомственными и правительственными наградами. Такое мнение у большинства краснодонцев», - говорится в письме.

Также горняки отмечают, что НПГ уже давно ведет «Книгу Памяти», в ней значатся 761 человек. Однако с 2008 года администрация начала скрывать данные о смертельном травматизме, и из-за этого записи в «Книге Памяти», начатой 1966 годом, приостановлены в 2008 году.

Взрыв на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» произошел 29 июля 2011 года в 01.57 на горизонте 915 метров. Погибли 26 шахтеров. Всего на аварийном участке работали 28 горняков. 2 находятся в реанимационном отделении Луганской областной клинической больницы в тяжелом состоянии.