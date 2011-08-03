Табачник открестился от заказа на новые учебники для школ

В этом году в Украине печатание необходимых учебников будет происходить по заказу школ, а не профильного министерства.

Об этом, как о новации Министерства образования и науки, молодежи и спорта, рассказал его руководитель Дмитрий ТАБАЧНИК в интервью, текст которого размещен на сайте ведомства.

“Мы, например, против того, чтобы учебники печатались по команде из министерства для всех без исключения, то есть и для тех учеников, которые не хотят по ним учиться. Потому что книги потом стоят на полке. Поэтому мы в этом году решили – пусть заказывают учебники школы, а районные и областные управления образования лишь подытоживают и передают информацию в министерство. Какие учебники заказали школы – такие и будут печататься”, - сказал министр. Он добавил, что подавляющее большинство заказа – на украинском языке, для школ с русским языком преподавания – на русском, венгерских – на венгерском и тому подобное.

“Тот, кто выступает против этого, - либо не углублялся в содержание этой новации, либо не знает о чем идет речь, либо сознательно не хочет придерживаться Конституции”, - отметил Д.ТАБАЧНИК .