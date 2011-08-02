Русский язык сохраняет в Луганской области статус официального

Луганский окружной административный суд повторно отказался удовлетворить иск председателя областной организации Украинской народной партии Валентина ТКАЛИЧА к Луганскому областному совету с требованием признать недействительным разрешение облсовета на официальное использование русского языка на территории области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, Луганская областная организация УНП готовит апелляцию.

Вчера вечером Луганская УНП получила письменное постановление суда за подписью председательствующего судьи ПЕТРОСЯН, в котором речь идет о том, что Луганский окружной админсуд признал исковые требования В.ТКАЛИЧА «необоснованными и не подлежащими удовлетворению».

Истец настаивает на нарушении его конституционных прав на получение информации на государственном языке, поэтому намерен продолжать судебную борьбу с Луганским облсоветом, сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 мая 2011 года Луганский облсовет принял решение о "Реализации конституционных прав граждан на свободное использование русского языка и языков других нацменьшинств" и “рекомендовал” руководителям всех учреждений использовать русский язык наряду с государственным.

В 2006 году Луганский облсовет уже предпринимал попытку утвердить русский язык в качестве “регионального”, однако решение было обжаловано в суде. Сейчас депутаты приняли решение с другой юридической формулировкой.

УНП считает решение Луганского облсовета “О реализации конституционных прав граждан на свободное использование русского языка и языков других нацменьшинств” провокацией и требует его досрочного роспуска.

17 июня Луганский окружной админсуд уже отклонял иск В.ТКАЛИЧА к областному совету с требованием признать недействительным решение об использовании русского языка.