Ющенко: Шухевич и Бандера - герои в сердцах украинцев

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обжалует в Верховном суде решение Высшего административного суда о незаконности его указов относительно присвоения главнокомандующему УПА Роману Шухевичу и проводнику ОУН Степану Бандере звания Герой Украины.

Об этом УНИАН сообщили в партии «Наша Украина».

«Неодинаковое применение Высшим административным судом Украины норм материального права по делу о лишении Романа Шухевича и Степана Бандеры звания Герой Украины к тождественным делам является поводом для обращения в Верховный суд Украины. По подобным делам и в одинаковых правовых обстоятельствах суд принимал прямо противоположные решения. Так, в частности, иск того же ОЛЕНЦЕВИЧА, который обжаловал указ Президента ЮЩЕНКО о награждении орденом Богдана Хмельницкого за развитие украинско-ливийских отношений Муаммара АЛЬ-КАДДАФИ, не был удовлетворен судом», - отмечается в комментарии.

В партии считают, что в данном случае суд подошел к делу избирательно и по политическим соображениям.

В свою очередь, пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА отметила, что, по мнению экс-президента, решение ВАСУ не имеет значения. «Шухевич и Бандера уже давно являются Героями Украины в сердцах украинцев. Они были и будут героями. Звание Герой Украины не определяет - были они гражданами независимой Украины или нет. Они завоевывали украинскую независимость», - отметила И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 августа, Высший административный суд Украины оставил в силе постановление Донецкого апелляционного административного суда от 21 апреля 2010 года о незаконности Указа Президента Украины "О присвоении Роману Шухевичу звания Герой Украины" (от 12 октября 2007 года №965/2007).

Также сегодня ВАСУ оставил в силе постановление Донецкого окружного админсуда от 2 апреля 2010 года и постановление Донецкого апелляционного админсуда от 23 июня 2010 года о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины №46/2010 от 20 января 2010 года "О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины".