Ландика перевели в другой изолятор?

Депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА, обвиняемого в избиении девушки, перевели из Краснодарского следственного изолятора в СИЗО Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Как сообщает интернет-издание «Главком», об этом Независимому бюро новостей сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник внутренней службы Игорь ЖЕЛЯБИН.

Вместе с тем, пресс-секретарь прокурора Луганской области Александр ЗАЙЦЕВ в интервью изданию «Восточный вариант» сообщил, что Р.ЛАНДИК по-прежнему находится в СИЗО г. Краснодара.

«Мы проверили по официальным каналам, ЛАНДИК находится в СИЗО в Краснодаре. В ближайшее время будет решаться вопрос с его экстрадицией», - сказал А.ЗАЙЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, 21 июля и.о. генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что решение об экстрадиции в Украину Р.ЛАНДИКА может принять только Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Справка УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил девушку.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА согласно ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местопребывание Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в Краснодаре.

19 июля Генеральной прокуратурой Украины был направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации запрос о выдаче Украине Р.ЛАНДИКА для привлечения его к уголовной ответственности за хулиганство.