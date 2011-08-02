Табачник намекнул, есть вузы, которые он «любит» больше, чем Могилянку

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК призывает не политизировать вопрос сокращения количества мест в вузах на обучение по государственному заказу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам министра, при сокращении объемов государственного заказа были учтены региональные особенности, перенасыщенность рынка труда специалистами определенных специальностей и нынешнее уменьшение количества выпускников школ.

“При размещении государственного заказа в высших учебных заведениях работали единые обобщенные подходы, а не какие-то личностные, как кое-кто пытался представить. В качестве иллюстрации могу сказать, что, скажем, в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана госзаказ сокращен на 32%, в Донецком национальном техническом университете - на 31%, в Киево-Могилянской академии - лишь на 19%, что меньше показателей по стране: во Львовском национальном университете имени Ивана Франко сокращен госзаказ только на 12%, в то время, как в Харьковском национальном университете имени Каразина – на 21%. Почему? Потому что в разных областях разное количество детей закончили школы. Поэтому давайте придержим политизацию этого вопроса”, - отметил министр.