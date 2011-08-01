Ехануров: Тимошенко подписала контракты, потому что была зависима от РФ

Экс-министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что газовые контракты с Россией в 2009 году были подписаны под давлением из-за долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) перед Министерством обороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время допроса на заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

«Такие условия можно подписать, когда есть зависимость», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, в свое время он встречался с генералом российской армии ОЛИЙНИКОМ, который был осужден к трем годам лишения свободы и который просил, чтобы долги компании ЕЭСУ (Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ – УНИАН) взяло на себя правительство Украины.

«Я знал о таком деле, но я заявил, что это невозможно», - сказал он.

Ю.ЕХАНУРОВ также сообщил, что 19 января 2009 года состоялось заседание правительства, на котором первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ предлагал утвердить директивы на проведение газовых переговоров. В частности, по его словам, обсуждалась цена в размере 450 дол. за тысячу кубометров газа.

«Я понял, что украинская сторона ничего не выигрывает, а сдает свои позиции», - сказал он.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что во время заседания Кабмина высказал свою позицию, а позже вообще ушел с этого заседания.

По словам экс-министра обороны, позже ему стало известно, что А.ТУРЧИНОВ вообще не ставил директивы на голосование, поскольку многие члены Кабмина высказывались против подписания соглашений на предусмотренных в директивах условиях.

В свою очередь, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ настоял, чтобы Ю.ЕХАНУРОВ ответил на вопрос, являются ли его отношения с экс-премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО неприязненными.

«Никакой эмоциональной составляющей нет», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что своими вопросами к Ю.ЕХАНУРОВУ хочет доказать, что он все-таки неприязненно к ней относится. В частности, она спросила, видел ли Ю.ЕХАНУРОВ решение суда и основания, на которых был осужден генерал российской армии ОЛИЙНИК.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что такого решения не видел, однако знает о сути обвинений через СМИ.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что российский генерал осужден за манипуляции с облигациями, и к ЕЭСУ его дело не имеет никакого отношения.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, все показания Ю.ЕХАНУРОВА, равно как и его заявления относительно якобы долгов ЕЭСУ перед Минобороны России, свидетельствуют о его неприязненном отношении к ней.

«Учитывая наши неприязненные в кавычках отношения, я отвечаю очень толерантно на Ваши вопросы. Я пытаюсь не подниматься до вашего высокого уровня общения», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ в ответ на реплику Ю.ТИМОШЕНКО.