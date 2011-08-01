Киреев сегодня будет допрашивать Винского

Печерский районный суд столицы вызвал сегодня для дачи показаний по уголовному делу против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в качестве свидетеля со стороны государственного обвинения бывшего министра транспорта Иосифа ВИНСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, И.ВИНСКИЙ пришел в суд за 30 минут до начала заседания.

«Я участия в переговорах не принимал, но я был на заседании правительства (19 января 2009 года), там принимались и обсуждались решения», - сказал И.ВИНСКИЙ журналистам.

Экс-министр напомнил, что также тогда говорил о неприемлемости условий, на которых Россия предлагала подписать газовые контракты.

И.ВИНСКИЙ также добавил, что давал показания Генеральной прокуратуре во время проведения досудебного следствия по делу против Ю.ТИМОШЕНКО.

Между тем на Крещатике возле Печерского районного суда опять собираются сторонники и оппоненты экс-премьера. Участники обоих пикетов традиционно разделены между собой железным ограждением. Во внутренний двор Печерского райсуда пропускают лишь журналистов по соответствующим удостоверениям.