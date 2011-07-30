Томенко советует Попову бросить "псевдо-борьбу" и заняться Черновецким

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО советует власти заниматься не псевдо-борьбой с коррупцией, а наконец привлечь к ответственности за коррупционные деяния команду мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

"Единственным реальным показателем задекларированной борьбы с коррупцией будет расследование злоупотреблений ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды, а не борьба с оппозицией", - сказал Н.ТОМЕНКО. Вице-спикер посоветовал власти вести не политическую и информационную борьбу, а начать настоящую правовую борьбу с коррупцией. Он отметил, что в настоящее время борьба с коррупцией для власти по большей части сводится к борьбе с коррупцией против оппозиции, или к информационным сообщениям как борьба с коррупцией набирает широкие масштабы. "Но наиболее прорекламированный процесс против так называемой политической деятельности молодой команды мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО - на нуле", - сказал Н.ТОМЕНКО. Заместитель председателя ВР напомнил, что неоднократно и председатель КГГА Александр ПОПОВ и другие представители команды Президента отмечали то, что "команда ЧЕРНОВЕЦКОГО" разворовала Киев. По его словам, открытие уголовных дел против второго-третьего эшелона команды нынешнего мэра вряд ли можно назвать борьбой с коррупцией. "Пока еще ни один из руководителей города не понес ответственности, причем на это даже нет никакого намека", - сказал он.

«Еще более циничной в этой так называемой борьбе с коррупцией, которая сводится лишь к информационным сообщениям, является, то что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ де-юре остается мэром Киева», - считает Н.ТОМЕНКО. По его словам, вся деятельность мэра за 2011 год свелась к тому, что он якобы подписал три распоряжения о созыве сессий Киевсовета и два об отмене своих предыдущих решений. Кроме того, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился наградить премиями и провести праздник День украинского флага. "Это единственный мэр в мире, который при должности за последних полгода вообще ничем не занимается. Журналисты и эксперты шутят, что, возможно, он открыл представительство Киевской городской власти за рубежом в изгнании", - сказал Н.ТОМЕНКО.