Дубину допрашивали два с половиной часа

Бывший председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что воспринимал директивы, подписанные экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО на газовые переговоры в 2009 году, как директивы правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ДУБИНА заявил сегодня во время дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу против Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

«Я воспринимал это поручение как директивы Кабинета министров. Но это было мое личное восприятие», - сказал О.ДУБИНА.

В то же время отвечая на вопрос Ю.ТИМОШЕНКО, о каких документах, утвержденных правительством относительно газовых контрактов, ему известно, экс-председатель НАК сообщил о заседаниях правительства, которые касались газовых вопросов: 12 января 2009 года – о ходе переговорного процесса и 21 января 2009 года – об утверждении газовых контрактов, подписанных 12 января 2009 года в Москве. «Контракты на этом заседании Кабинета министров были приняты», - подчеркнул О.ДУБИНА.

Допрос О.ДУБИНЫ длился 2 часа 25 минут.