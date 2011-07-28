Кучме в Кремле вручат орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ наградил бывшего Президента Украины Леонида КУЧМУ орденом «При заслуги перед Отечеством» I степени.

Как сообщает фонд Л.КУЧМЫ «Украина», второй президент Украины сегодня прибыл в Москву для вручения ему ордена.

Церемония вручения награды запланирована на завтра в Кремле.

В соответствии с Указом Президента РФ Л.КУЧМА награжден орденом за «большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Украины».

Среди кавалеров ордена: первый Президент России Борис Ельцин, бывший Президент Франции Жак ШИРАК, дирижер и музыкант Мстислав Ростропович, президент Национальной академии наук Украины Борис ПАТОН и другие выдающиеся деятели. В целом, эту высокую награду получили 37 человек.