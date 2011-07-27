Киреев выгнал из зала суда Дония

Суд удалил народного депутата Украины Олеся ДОНИЯ (фракция НУ-НС) из зала судебного заседания до завершения судебного разбирательства уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ.

Судья Р.КИРЕЕВ прибег к удалению народного депутата после того, как тот вошел в зал судебного заседания через 20 минут после окончания перерыва и сразу обратился к судье с вопросом, почему в суд не пускают его помощников.

“Я хочу спросить: это открытый или не открытый процесс? И почему не пускают моих помощников?” - спросил О.ДОНИЙ.

Председательствующий по делу сразу определил народного депутата нарушителем порядка в суде и объявил решение об “удалении нарушителя из зала до завершения судебного разбирательства дела”.

После перерыва в зал судебного заседания вошли представители Посольства США в Украине.