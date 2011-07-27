Адвокат Луценко ушел в отпуск

Печерский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в суде заслушивают обвинительного приговора.

В начале судебного заседания судья Сергей ВОВК спросил у Ю.ЛУЦЕНКО, не считает ли он препятствием для продолжения судебного заседания отсутствие одного из его адвокатов - Игоря ФОМИНА.

В ответ на это Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что зачитывание обвинительного заключения без участия в судебном заседании его адвокатов является незаконным. При этом он отметил, что отсутствие адвоката не является попыткой затянуть судебное заседание.

Ю.ЛУЦЕНКО объяснил, что его сторона официально предупреждала суд о намерении И.ФОМИНА уйти в отпуск.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что адвокат ушел в отпуск, чтобы пройти курс лечения, и отпуск, как напомнил Ю.ЛУЦЕНКО, является гарантированным Конституцией правом для каждого гражданина.

В свою очередь сторона обвинения заявила, что судебное заседание можно продолжать без участия адвоката Ю.ЛУЦЕНКО.

Прокурор отметил, что у Ю.ЛУЦЕНКО есть несколько защитников и отсутствие одного из них на стадии зачитывания обвинительного заключения не скажется на ходе рассмотрения судебного дела.

Посоветовавшись на месте, суд принял решение продолжать заседание в отсутствии И.ФОМИНА.

После этого прокурор продолжил зачитывать обвинительное заключение по делу Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании сторона обвинения огласила 118 страниц из почти 300 обвинительного заключения по уголовному делу Ю.ЛУЦЕНКО.

На время закрытия заседания суда прокуроры остановились на 178-й странице. В частности, они остановились на оглашении обвинения Ю.ЛУЦЕНКО в нарушениях при организации празднований Дня милиции в 2008-2009 годах.