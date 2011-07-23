У Тимошенко надеются, что Янукович ветирует скандальный закон

Лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Иван КИРИЛЕНКО не исключает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может наложить вето на закон о пенсионной реформе.

Об этом И.КИРИЛЕНКО заявил в эфире «5 канала» в пятницу.

"У меня такое ощущение, что может быть вето на этот закон. Потому что слишком много категорий людей пострадало", - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что оппозиция не голосовала за принятие пенсионной реформы.

"Мы по-другому подходим к пенсионной реформе, не меняя при этом пенсионного возраста", - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что принятая пенсионная реформа является чрезвычайно жестокой.

"Я думаю, не пройдет бесследно и работа оппозиции, и работа гражданского общества, и СМИ", - добавил народный депутат.

Объясняя отсутствие массовых акций протеста против пенсионной реформы, И.КИРИЛЕНКО отметил, что люди не выходят протестовать в связи с сезоном отпусков. Кроме того, добавил он, люди, которые уже вышли на пенсию, не подпадают под этот закон, а молодежи некогда выходить на акции протеста из-за значительной загруженности на рабочих местах.

"Задевает всех. Но не мгновенно и не одновременно, поэтому и выступления были в силу этих причин", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж поднят до 30 лет для женщин и 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших работоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривен. Также закон уменьшает с 90% до 80% заработную плату для расчета пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и пр.