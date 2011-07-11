У Путина с утра был разговор с Януковичем

Российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом ее сотрудничества с Таможенным союзом (ТС) по схеме "три плюс один".

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на встрече с учеными-экономистами Российской академии наук.

"Мы сейчас активно на уровне экспертов правительств работаем над предложенной нашими украинскими друзьями схемой три плюс один - три участника Таможенного союза (Белоруссия, Россия и Казахстан) плюс Украина", - сказал В.ПУТИН.

Он выразил надежду на то, что эта схема позволит сторонам выйти на "заметные, важные и полезные" результаты.

В.ПУТИН сообщил, что в понедельник утром провел на эту тему телефонный разговор с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

"Мы пока не можем сказать, на какие решения мы могли бы выйти в ходе совместной работы. Сейчас предложения наших украинских коллег активно прорабатываются", - добавил В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 14-15 июля комиссия Таможенного союза планирует рассмотреть предложения Украины относительно сотрудничества в формате “3+1”.

8 июля этого года Киев передал Москве свои предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза.