Луценко перевели в заплесневелую камеру размером 9 квадратных метров?

Состояние здоровья экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается, заявляет его жена Ирина ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам.

По словам И.ЛУЦЕНКО, "СИЗО два раза ходатайствовал перед судьей Сергеем ВОВКОМ, чтобы отправить ЛУЦЕНКО на обследование, поскольку у него язва, эрозии, и суд разрешил его лечить, однако конвойная служба не отправляет его на лечение, и в связи с ярким выступлением моего мужа на предыдущем заседании его перевели в камеру в 9 квадратных метров".

Как сказала И.ЛУЦЕНКО в камере сыро, плесень, у ее мужа появилась тахикардия, боль в руках и ногах. "Ухудшается состояние здоровья, он об этом пытается не говорить, не хочет, чтобы выглядело так, будто он жалуется", - добавила она.

И.ЛУЦЕНКО назвала такое отношение к ее мужу преступлением, поскольку медицинская комиссия, которую пригласил СИЗО, подтвердила "целый букет болезней".