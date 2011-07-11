Луценко перевели в заплесневелую камеру размером 9 квадратных метров?
Жена: суд разрешил лечить, но не лечат
|Юрий и Ирина Луценко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам.
По словам И.ЛУЦЕНКО, "СИЗО два раза ходатайствовал перед судьей Сергеем ВОВКОМ, чтобы отправить ЛУЦЕНКО на обследование, поскольку у него язва, эрозии, и суд разрешил его лечить, однако конвойная служба не отправляет его на лечение, и в связи с ярким выступлением моего мужа на предыдущем заседании его перевели в камеру в 9 квадратных метров".
Как сказала И.ЛУЦЕНКО в камере сыро, плесень, у ее мужа появилась тахикардия, боль в руках и ногах. "Ухудшается состояние здоровья, он об этом пытается не говорить, не хочет, чтобы выглядело так, будто он жалуется", - добавила она.
И.ЛУЦЕНКО назвала такое отношение к ее мужу преступлением, поскольку медицинская комиссия, которую пригласил СИЗО, подтвердила "целый букет болезней".