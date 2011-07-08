Янукович не взял обращение журналистов из «Стоп цензуре!» (фото)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ушел с пресс-конференции, не забрав обращение журналистского движения "Стоп цензуре!", где изложен список последних фактов притеснений СМИ, а также предложения по улучшению этой ситуации.

Как сообщает «Украинская правда», добавляя при этом соответствующее фото, обращение так и осталось на столе, за которым сидел В.ЯНУКОВИЧ.