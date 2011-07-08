Янукович не взял обращение журналистов из «Стоп цензуре!» (фото)
17:18, 08 июля 2011Политика
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Список последних фактов притеснений СМИ
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ушел с пресс-конференции, не забрав обращение журналистского движения "Стоп цензуре!", где изложен список последних фактов притеснений СМИ, а также предложения по улучшению этой ситуации.
Как сообщает «Украинская правда», добавляя при этом соответствующее фото, обращение так и осталось на столе, за которым сидел В.ЯНУКОВИЧ.
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