Пресс-конференция «Последствия ливней: серьезная угроза здоровью людей и экологии»

Во вторник, 12 июля, в 10.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция лидера политической партии «Зеленые», председателя Евразийского Объединения Зеленых Партий (ЕОЗП), президента Института экологической экспертизы «Зеленый стандарт» Александра ПРОГНИМАКА.

Тема пресс-конференции: «Последствия ливневых дождей в Украине: серьезная угроза здоровью населения и экологии страны».

А.ПРОГНИМАК расскажет, как максимально уберечь себя от инфекций, которые распространяются через сточные воды, где небезопасно купаться, какую воду можно пить.

Все желающие могут задать свои вопросы эксперту в области экологии А.ПРОГНИМАКУ

по специальному телефону «горячей экологической линии» 068-106-72-24

на сайте http://greensua.org/

или отправить на e-mail: green6140@gmail.com