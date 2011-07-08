Ефремов о выходке Ландика: факты очевидны, но вину еще надо доказать

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что расследованием инцидента с участием сына народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА Романа должны заниматься исключительно правоохранительные органы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, есть очевидные факты, свидетельства в Интернете и показанные по телевидению. «От этих фактов уйти нельзя. По этим вопросам должны работать правоохранительные органы», - сказал он.

По словам лидера фракции ПР, если вина фигуранта инцидента будет доказана, то он должен быть привлечен к ответственности. «И это позиция нашей фракции», - сказал он.

Комментируя заявление В.ЛАНДИКА, что он подаст в суд на те СМИ, которые распространили информацию об инциденте в ресторане с участием его сына, А.ЕФРЕМОВ заметил, что это его личная позиция, которая не имеет ничего общего с позицией фракции.