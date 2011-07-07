Neue Zuercher Zeitung: процесс над Тимошенко попахивает вендеттой

Судебный процесс над лидером партии «Батьківщина» Юлией ТИМОШЕНКО выглядит как политическая вендетта.

Об этом пишет швейцарская газета «Neue Zuercher Zeitung», сообщает ИноZMI.

«Украина все больше отдаляется от принципов правового государства. Процесс против лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО должен был подчеркнуть готовность новой власти бороться с коррупцией, но вместо этого уже превратился в фарс. Сколько бы Виктор ЯНУКОВИЧ не говорил, что заинтересован в прозрачном процессе, суд над ТИМОШЕНКО попахивает политической вендеттой», говорится в статье.

Процесс против Ю.ТИМОШЕНКО, который начался в конце июня, в понедельник был уже во второй раз перенесен, замечает автор статьи Рудольф ГЕРМАНН.

Бывшего премьера обвиняют в превышении служебных полномочий при заключении газового соглашения между Украиной и Россией в январе 2009 года, напоминает автор статьи.

Ю.ТИМОШЕНКО требовала перерыва в слушаниях, чтобы ее второй адвокат - Николай ТИТАРЕНКО - мог ознакомиться с материалами дела. Главный защитник Ю.ТИМОШЕНКО – Сергей ВЛАСЕНКО – находится за границей якобы для сбора доказательств в пользу его клиентки, однако судья Родион КИРЕЕВ дал только двухдневную отсрочку, которую Ю.ТИМОШЕНКО сразу же назвала смешной, ввиду объема материалов дела – 4000 страниц, отмечается в статье.

Как и в первый день процесса, Ю.ТИМОШЕНКО отказалась обращаться к Р.КИРЕЕВУ со всеми надлежащими судье почестями и вставать, когда брала слово. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, честному суду она будет всегда оказывать надлежащее уважение, «но в данном случае, мол, речь идет о марионетке Президента и его Администрации. Но ее ходатайство об отводе судьи было отклонено», замечает автор статьи.

Как пишет автор «Neue Zuercher Zeitung», Ю.ТИМОШЕНКО считает, что «КИРЕЕВ слишком молод, и к тому же не назначен судьей пожизненно, а потому Высший совет юстиции может оказывать давление на него. В Высшем совете юстиции, среди других, заседает заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН, который подписал обвинение против ТИМОШЕНКО. Кроме того, ТИМОШЕНКО утверждает, что Родион КИРЕЕВ, у которого за плечами лишь два года судебной практики, – недостаточно опытный для такого процесса, и только недавно указом ЯНУКОВИЧА был переведен в Печерский суд».

Между тем, продолжает автор статьи, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ «не устает повторять, что процесс против ТИМОШЕНКО – лишь часть его энергичной программы по борьбе с коррупцией, и никто так не заинтересован в прозрачном процессе, как именно он, ЯНУКОВИЧ».

Автор публикации уверен, что «ЯНУКОВИЧ знает: в США и ЕС говорят о политически мотивированном процессе, который имеет целью устранение оппозиции». «И учитывая то, как протекает процесс, вряд ли этот скепсис быстро исчезнет, невзирая на все благозвучие деклараций президента», – говорится в статье.

Как замечает издание, «власть постоянно приводит аргумент: мол, не только представители оппозиции на прицеле у правоохранительных органов, а также «многочисленные» чиновники действующего правительства. Но о ком конкретно идет речь – не понятно. Наблюдатели считают, что речь идет о низших чинах, хотя подозрения в коррупции существуют и относительно высокопоставленных должностных лиц. Но в случае приобретения буровой платформы якобы по завышенной цене расследование не ведется – так же, как и по неприглядной ситуации с резиденцией Президента, которая хитрыми тропками очутилась в собственности ЯНУКОВИЧА, и компаний, которые принадлежат людям из его круга».

«Очевидно, что процесс против ТИМОШЕНКО попахивает политической вендеттой. Но устранять соперников таким образом для ЯНУКОВИЧА не так уж и безопасно – если он и в самом деле имеет европейские амбиции, а не только о них говорит», – отмечается в швейцарской «Neue Zuercher Zeitung».